Mit liv: Nina Loff er i sit es med gin og tonic og lidt fis

55-årige Nina Meinhardt Loff er gift med Henrik Loff, og sammen driver de Krusmølle, som de har udviklet til at være en bondegård fyldt med oplevelser, da der både er café, butik med brugskunst og delikatesse, eventafdeling, Krusmølle Kildevand, Smag, Smil og Gummistøvler, og der bliver også holdt fester på stedet. Nina og Henrik har tre børn og to børnebørn. Datteren Cathrine flyttede sidste år hjem på gården for at gennemføre et generationsskifte over en årrække, men helt slippe Krusmølle kommer Nina nok aldrig til. Privatfoto