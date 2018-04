Mission Øst fejrer imponerende indsats

Rødekro: Hundredvis af kvinder i afsidesliggende landsbyer i Nepal har lært at læse, skrive, regne og tjene et levebrød. Tusindvis af børn og unge med handicap i Armenien har modtaget lægehjælp og genoptræning, så de kan komme i skole på lige fod med andre børn. Over 100.000 overlevende i den krigshærgede irakiske by Mosul har modtaget akut nødhjælp i 2017. Og lige nu kæmper sundhedsarbejdere i Bangladesh for at forhindre en koleraepidemi blandt over 700.000 rohingyaer i overfyldte flygtningelejre. Det vil Mission Øst markere ved hjælpeorganisationens årsmøde søndag den 22. april kl. 13 i Hjordkær Missionshjem, Klintvej 2A, Hjordkær ved Rødekro i Sønderjylland. Her vil Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner blandt andet give et overblik over hjælpearbejdet med særligt fokus på forfulgte og udsatte mennesker.Der serveres gratis frokost kl. 12, og inden er alle velkomne til at deltage i gudstjenesten kl. 10.30 i Hjordkær Kirke.