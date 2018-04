Mission Afrikas genbrugsbutik fejrer 23. april 25 års jubilæum

Rødekro: Mandag den 23. april er der særlig god grund til at gå i Mission Afrikas genbrugsbutik Rødekro Midt, for her fejrer man butikkens 25-års fødselsdag med både gode tilbud og mundgodt til store og små. Genbrugsbutikken flyttede for et år siden til større lokaler og udvidede med salg af møbler, som har medført stigende omsætning.

Overskuddet fra genbrugsbutikken går direkte til Mission Afrikas mange projekter som eksempelvis uddannelse af præster, nye skoler, nye vandboringer, da rent vand er en vigtig del af sundhedsprojektet. Mission Afrika støtter også TV-stationen SAT 7, som tilbyder nye undervisningsformer over alle grænser til tusindvis af børn i Mellemøsten og Nordafrika, da deres skoler er lukket pga. krige og konflikter.

I 2018 har Mission Afrika valgt at sætte særligt fokus på uddannelse, da de gerne vil gøre, hvad der er muligt, for at flere børn, unge og voksne får skolegang og uddannelse til gavn for dem selv, deres kirker og deres lokalsamfund. I Mission Afrikas 72 genbrugsbutikker sørger ca. 2.400 frivillige medarbejdere for, at der hvert år kan sendes millioner af kroner til projekter i Afrika.