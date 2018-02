Minister viser ingen forståelse for grænsekommuner

Aabenraa Kommune får ingen skattepenge fra de mange, som hver dag pendler over grænsen fra Tyskland for at arbejde i kommunen. Arkivfoto: Kasper Stoof.

Jesper Petersen (S) undrer sig over, at skatteregler ikke kan ændres, så kommunen beholder grænsependlernes skat, men økonomi- og indenrigsministeren mener, at staten tager hensyn til Aabenraa Kommune ved at give kommunen et særtilskud.

AABENRAA: Folketingsmedlem Jesper Petersen (S) mødte ikke megen forståelse hos økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille (LA), da han stillede spørgsmål til ministeren angående grænsependlernes skat. Aabenraa Kommunes virksomheder tiltrækker mange medarbejdere, der bor syd for grænsen, men deres skattebetalinger går ikke til kommunekassen. De havner i stedet i statskassen. Jesper Petersen spurgte derfor ministeren, om han mener, der er rimeligt, at der er et mærkbart dræn i grænsekommunernes kasse, fordi virksomhederne tiltrækker arbejdskraft fra Tyskland. Men ministerens svar er han ikke tilfreds med. Det lyder nemlig nogenlunde som andre svar, regeringen er kommet med, når Aabenraa Kommune og sønderjyske folketingsmedlemmer har henvendt sig angående pendlernes skat: Ministeriet mener, at Aabenraa Kommune kompenseres i form af det særtilskud, kommunen modtager som særligt vanskeligt stillet kommune. - Det er meget utilfredsstillende, at ministeriet afviser at gøre noget. Det virker som om, de reelt slet ikke kigger på sagen og bare kommer med stort set det samme svar hver gang, siger Jesper Petersen. - Det er ikke ok, at kommunen har dette tab på grænsependlerne, og det er heller ikke ok, at kommunen skal kompenseres via et særtilskud, tilføjer han.

44 millioner i statskassen Ifølge de seneste beretninger betaler folk, der bor i Tyskland og arbejder i Aabenraa Kommune, omkring 44 millioner kroner i skat, og de ryger direkte i statskassen.Til gengæld har kommunen udgifter på cirka 13 millioner kroner på folk, der arbejder indenfor kommunegrænse og bor i Tyskland. De har nemlig ret til for eksempel sygedagpenge og børnepasning i kommunen.



Det tilskud, Aabenraa Kommune får som særligt vanskeligt stillet kommune, udgør cirka ni millioner kroner. Det rækker med andre ord langt fra til at dække manglende skatteindtægter og øgede udgifter i forhold til grænsependlerne.