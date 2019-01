Minister spænder ben for ekstra service til forældre

Forældre til dagplejebørn i Aabenraa Kommune kan ikke længere blive betalt, hvis de vælger selv at sørge for pasning, når deres dagplejer er syg. Arkivfoto

Aabenraa Kommune må ikke længere lade forældre slippe for at betale, hvis de selv passer deres barn ved dagplejers sygdom. Socialminister Mai Mercado (K) har understreget over for alle landets kommuner, at det er ulovlig praksis.

Aabenraa: - Jeres dagplejer er blevet syg. Skal vi finde en gæsteplads, eller vil I selv sørge for, at jeres barn bliver passet i dag? Det spørgsmål svarede forældre til et barn i dagplejen i Aabenraa Kommune ja til 1068 gange i 2018. Til gengæld fik de et nedslag på samlet 100.000 kroner i den pris, de gav for en dagplejeplads. Sådan har det været i Aabenraa Kommune siden 2013: At forældre ved dagplejers akutte fravær har kunnet vælge selv at passe deres barn mod, at det blev en betalingsfri dag. Dog maksimalt i tre dage. Nu er det imidlertid slut. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har skrevet ud til kommunerne og gjort opmærksom på, at den praksis efter ministeriets vurdering ikke er lovlig i forhold til dagtilbudsloven. Hun reagerer, efter hun er blevet gjort opmærksom på, at det er fremgangsmåden i en række af landets kommuner.

Kvart million sparet En opgørelse lavet af Aabenraa Kommunes dagtilbud viser, at forældre til et barn i dagplejen i 2016 valgte 611 betalingsfrie dage til en værdi af 55.000 kroner, i 2017 var det 1259 dage og 116.500 kroner, mens det i 2018 var 1068 og knap 100.000 kroner.Der er ikke nogen samlet opgørelse over, hvor mange kommuner der har en ordning med betalingsfrie dage, men ifølge en oversigt, DR Fyn og DR Syd lavede i december, er det i Syd- og Sønderjylland Aabenraa, Tønder og Esbjerg.

Det fungerer godt Derfor er der lige nu ikke andet for Aabenraa Kommune at gøre end at varsle forældrene om, at ordningen ophører 1. april. Det er Povl Kylling Petersen (S), næstformand i børne- og uddannelsesudvalget, der netop er blevet orienteret om sagen, godt træt af. - Efter min mening blander ministeren sig her i et kommunalt anliggende. Det er en ganske fortrinlig ordning, vi har, som fungerer til alles tilfredshed, siger han, og børn- og skoledirektør Chriss Mailandt-Poulsen er helt enig i det sidste. - Rent administrativt giver det ikke ekstra besvær, og samtidig har forældre, der er kede af at skulle have deres barn i gæstedagpleje eller af at skulle til at køre længere, et alternativ, siger han og tilføjer, at ordningen i Aabenraa jo kun gælder i akut opståede tilfælde og højst tre dage i streg.

KL går ind i sagen Helt opgivet håbet om, at ordningen i et eller andet omfang vil blive blåstemplet, har hverken Povl Kylling Petersen eller Chriss Mailandt-Poulsen dog ikke. Kommunernes Landsforening er nemlig heller ikke tilfreds med den stramme fortolkning af loven, så KL har ifølge børn- og skoledirektørens oplysninger bedt ministeriet om en drøftelse af muligheden for betalingsfrie dage. - Det har været en god ordning, så vi håber selvfølgelig på, der findes en løsning. Derfor har vi i udvalget bedt om på vores møde i marts at få en status på, hvor sagen står, forklarer næstformanden, der understreger, at det dog ikke ændrer på den aktuelle status, at ordningen ophører 1. april.