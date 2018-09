- Så sent som i denne uge havde vi besøg af en delegation fra Ishøj Kommune, der gerne ville høre nærmere om vores projekter, og de blev vældig inspirerede, siger Ejler Schütt (DF), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

Målet med projektet er at opbygge de unges selvtillid, så de bliver i stand til at bestride et job eller gennemføre en uddannelse, og langt de fleste af deltagerne i projektet er da også kommet i arbejde eller under uddannelse. Det er der flere kommuner, der gerne vil høre nærmere om.

Aabenraa Kommune har siden 2017 gennemført projektet Unge på toppen to gange.Deltagerne er unge kontanthjælpsmodtagere, der skal gennem et forløb med kost, fysisk træning, cykeltræning, personlig udvikling og virksomhedspraktik i en transport- og logistikvirksomhed. Det første projekt sluttede af med, at de unge cyklede fra Padborg til Alpe d'Huez, mens det andet blev afsluttet med et adventureløb fra Aabenraa til Skagen. Langt de fleste af deltagerne har efterfølgende fået tilknytning til arbejdsmarkedet eller er gået i uddannelse.

Ros fra ministeren

De positive resultater med projektet Unge på toppen fik formanden for arbejdsmarkedsudvalget til at sende en artikel til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der handlede om den 22-årige Niclas Fredskilde. Han havde været på kontanthjælp i fire år, men vendepunktet i hans liv kom, da han blev tilbudt at blive en del af projektet Unge på toppen, og han fik efterfølgende fast arbejde.

- Grunden til, at jeg sendte artiklen til beskæftigelsesministeren, var for at vise, at vi laver en ekstraordinær indsats i Aabenraa Kommune, siger Ejler Schütt.

Troels Lund Poulsen var da også yderst tilfreds med at få indblik i Aabenraa Kommunes projekter, som ikke er fremmede for ham.

- Jeg ved, at Aabenraa er en af de kommuner, der har investeret mange millioner i at hjælpe ledige i beskæftigelse og forventer at kunne høste mange millioner i gevinst. Når jeg er rundt i landet, opfordrer jeg ofte andre kommuner til at lade sig inspirere af indsatsen og erfaringerne i blandt andet Aabenraa, skriver Troels Lund i sit svar til Ejler Schütt.

Konkret er ministeren meget begejstret for projektet Unge på toppen.

- Når jeg hører om projekter som Unge på toppen, bekræfter det mig i, at man virkelig kan rykke noget og gøre en positiv forskel for mennesker, der har brug for et skub i den rigtige retning, når man tør tænke ud af boksen, skriver Troels Lund Poulsen.