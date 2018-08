Minister sendte statsjobs til Odense: Borgmester troede ellers den var hjemme

Regeringen indgik i maj måned en aftale med Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Alternativet og Enhedslisten om den nye statslige kontrolinstans for proformaægteskaber. Dengang blev det aftalt, at denne instans skulle have til huse udenfor København, men det var op til børne- og socialminister Mai Mercado, der er konservativ, at beslutte, hvor den nye kontrolenhed skulle placeres, og hendes valg faldt altså på Odense.

Den nye statslige instans vil beskæftige omkring 35 medarbejdere.De skal kigge på ansøgninger fra alle par, der har relationer til udlandet, og ønsker at gifte sig i Danmark. De tjekker for eksempel, om begge parter har haft bopæl i samme land og andre forhold, der kan tyde på, at der er tale om et proformaægteskab.

Kritik fra S

Jesper Petersen, socialdemokratisk medlem af Folketinget og valgt i Sydjyllands storkreds, undrer sig også over ministerens beslutning:

-Det var oplagt at placere den nye instans i Aabenraa, da der jo indgås mange ægteskaber mellem udlændinge i både Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Desuden er der jo ikke særligt mange statslige arbejdspladser i landsdelen i forvejen, siger han.

- Under forhandlingerne blev det aftalt, at den nye instans ikke skal ligge i København, men det giver jo ikke megen mening så at placere den i landets tredje største by i stedet, tilføjer Jesper Petersen, som mener, at Sønderjylland her er gået glip af en oplagt chance for at få flere statslige arbejdspladser til området.