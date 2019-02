Minister sætter årets Walk, Talk & Support i gang

1. maj er det tid til igen at tage veninderne med på gåtur i den gode sags tjeneste.

Aabenraa: Når årets Walk, Talk & Support den 1. maj bliver sat i gang af ligestillingsminister Eva Kjer Hansen på Aabenraa Stadion, så er det Scleroseforeningen Sønderjylland og Cykelnerven Sønderjylland, der står bag arrangementet.

- Vi håber på, at rigtig mange virksomheder og kvinder i Sønderjylland vil bakke om dette lokale sønderjyske initiativ. Her slår man flere fluer med ét smæk ved at få nogle dejlige timer i selskab med gode veninder og samtidig støtte en god sag, fortæller Jytte Westphal i en pressemeddelelse fra Scleroseforeningen Sønderjylland.

Da det også er Scleroseforeningen, der i år får glæde af overskuddet ved arrangementet, har T-shirten skiftet farve til den grønne farve, som er foreningens. Walk, Talk & Support afvikles i år på Aabenraa stadion og med vandreruter på fem og ti km i den nyudsprugne Hjelm skov.

Arrangementet starter kl. 18 med velkomst ved ligestillingsministeren, og herefter er der opvarmning, som AB Dance står for, inden kvinderne sendes afsted.