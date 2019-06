Det manglede så egentlig også bare. For det er ikke mange måneder siden, Venstre-ministeren indrømmede, at han på sit kontor havde "bandet højlydt", da han hørte, at landbruget langt fra var i mål med den frivillige reducerering af kvælstofudledningen, som ellers var betingelsen for den lempelse af begrænsningerne på gødning, som blev vedtaget med den omdiskuterede landbrugspakke fra 2015.

Landmand Martin Hansen fra Øbening ved Rødekro kunne ikke dy sig for at lade den sidste bemærkning falde, da leverandøren af foder ringede for at sige, at nu var han altså på vej.

Nu må vi se, hvad der sker på onsdag, men det kan jo være, det her er min sidste gerning som minister. Så får jeg tid til at sidde her på ølbænken med en haglbøsse og vente på, at ænderne kommer.

Golden retrieven Mille er blevet en rigtig vandhund, efter minivådområdet er blevet etableret. Den fik et øjeblik Jakob Ellemann-Jensen en smule ud af fatning, da den våd luntede forbi. - Hvis du ryster dig nu, truede ministeren, der et sekund kunne se en dag for sig med mudder på det pæne tøj. Foto: Timo Battefeld

Så bandede han igen

Martin Hansen er nemlig en af de landmænd, der har gjort sit for at leve op til aftalen. Han var sidste forår blandt de første til at søge om støtte til at etablere et minivådområde på sin jord, og mandag var det så tid til at klippe snoren ved den nye, 7273 kvadratmeter store sø, der skal sikre, at udledningen af fosfor og kvælstof fra hans marker reduceres med mellem 25 og 30 procent.

- Jeg har det med at reagere forholdsvis følelsesmæssigt, og nu kommer jeg til at bande igen: - Det er sgu et flot vådområde, Martin, lød det rosende fra Jakob Ellemann-Jensen, der understregede, at hans begejstring ikke kun gik på, at det bliver kønt at sidde på ølbænken, når alt det grønne igen er vokset op:

- Nej, det er flot, at du og andre landmænd tager ansvar for, at vi kommer i mål med landbrugspakken. Det er gået for trægt, og der har været for bøvlede ordninger, men det har vi fået ryddet op i nu, forklarede miljø- og fødevareministeren, der kunne fortælle, at flere end 300 landmænd har søgt om at etablere minivådområder i den ansøgningsrunde, der netop er afsluttet.