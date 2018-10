Minister har peget på Bylderup Skole til forsøg

Undervisningsministeriet har peget på Bylderup Skole som en af 46 folkeskoler, der over de kommende tre år skal gøre os klogere på, hvordan forståelsen for teknologi bedst kan integreres i skoledagen.

- Men vi kunne godt tænke os at komme i gang, og det her var en mulighed for at få et godt skub i den rigtige retning, siger han om baggrunden for at have sendt ansøgningen af sted.

- Det er vi selvfølgelig super glade for, men vi er også lidt nervøse. Man kender jo godt det der med, at man melder sig til noget, fordi det lyder spændende, og når man så får ja, så uha, siger han.

Bylderup-Bov: Fredag morgen offentliggjorde Undervisningsministeriet listen over de 46 folkeskoler, som er udvalgt til et nyt, treårigt forsøg med teknologiforståelse.

- Men det er så nyt endnu, at jeg ikke har det fulde overblik over økonomien i det, siger skolelederen.

- Og vi har bevidst søgt om at få lov til at være med til den del, hvor det bliver integreret i fagene og ikke, hvor det skal køre som selvstændige lektioner. På den måde vil så mange lærere som muligt blive gode til det, er Jens Boddums forventning.

Minister er glad

I pressemeddelelsen fra Undervisningsministeriet er en tidsplan for forsøget beskrevet. Aktiviteterne for de deltagende skoler begynder med et kick-off-arrangement i slutningen af 2018, og den første undervisning forventes påbegyndt til februar.

I alt 140 skoler havde søgt om at komme med i forsøget.

- Jeg er meget glad for den store interesse for at deltage i forsøget. Det er dejligt at se, at så mange skoler ønsker at blive klogere på, hvordan vi bedst forbereder vores børn på en fremtid, hvor teknologien kun vil komme til at fylde mere, lyder det fra undervisningsminister Merete Riisager (LA).