Mindeord: Kaj har spillet for sidste gang

Aabenraa: I forbindelse med Kaj Riedels dødsfald har avisen modtaget følgende mindeord fra Lars Husted, formand for Aabenraa Brass Band:

Torsdag aften mistede vi alletiders gode kammerat og ven, en altid hjælpsom, smilende og glad person, der formåede ikke bare at charmere sig med sit blændende øre for musik og evnen til at udøve den, men også med sit elskelige og vindende væsen.

Med Kaj har Aabenraa Brass Band mistet en særdeles og væsentlig musiker, som bliver meget svær at matche, hvis overhovedet, og det vil han for altid blive husket for.

Kajs medlemskab begyndte i 1964, og han opnåede dermed 54 års medlemskab i vores orkester. Hvilken præstation og glæde han har givet i alle de år. Det er slet ikke til at forstå, at han ikke skal være med os længere.

Bag Kaj, har Tove altid stået som tro støtte og backup, begge sønner, Klaus og Mikki, har været en del af os også som trommeslagere, så på mange måder har Kaj med sin familie været med til at støtte op om orkesteret.

Jeg ved, at Kaj ville være rigtig ked af, hvis ikke vi fortsætter med at agere og spille vores musik, som vi har gjort og vil gøre i fremtiden. Derfor kan vi samtidig med at sørge over Kaj også bedst ære ham ved, at vi holde fast i, at vi spiller for at have det sjovt og for at glæde publikum med god musik. Gerne på så højt et niveau og med en så høj kvalitet som muligt. Og det vil vi naturligvis gøre.

Vores tanker går til hele familien, som alle har været med hele vejen igennem.

Æret være Kajs minde.