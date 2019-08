Mindeord: Første kvindelige æresmedlem af sønderjysk brandværn er død

Det er med sorg, vi modtog meddelelsen om, at vort afholdte æresmedlem Esther Hanne Lousen er afgået ved døden i en alder af 79 år.

Vi vil alle mindes Esther som den altid glade, tilfredse og hjælpsomme person.

Esther havde den sorg at miste sin Heinz i oktober 2003, få år efter blev Esther ramt af en hjerneblødning og måtte til genoptræning i Hammel, det klarede hun fint, som den viljefaste person hun var. Hun fik således nogle gode år på Kromai i Løjt.

Esther var en stor støtte for sin Heinz, hun fulgte og støttede ham i hans opgaver som kasserer og vicekaptajn i brandværnet. Det var således Esthers opgave at beværte os til forsamlinger, fester, tage imod tilmeldinger til vore sommerfester, ligeledes var det Esters opgave at passe tombolaen, opgaver hun har bestridt i over 40 år.

Ikke kun til fester var Esther aktiv, hun havde det store ansvar at alarmere os i forbindelse med alarmering til brand. Før i tiden havde vi ikke noget så moderne som en bipper, men blev alarmeret via smedens tyfon og senere sirenevarsling styret fra alarmcentralen.

Det var således nu Esthers opgave at starte alarmeringskæden via telefon, idet ikke alle kunne høre sirenen. Opgaven tog hun meget seriøst og ansvarsfuldt, og der kunne således komme en kommentar med på vejen, idet jeg stod som den første på listen: "Du må hellere skynde dig, jeg tror, det er alvorligt".

Det var derfor helt naturligt, at Esther skulle udnævnes til æresmedlem, efter at Heinz han døde. Esther var meget beæret over denne udnævnelse, idet hun var den første pige i Barsmark, der havde fået denne udnævnelse. Hun bar med stolthed sit æresemblem til vore arrangementer og æresbeviset fik en hædersplads i hendes bolig på plejehjemmet.

Vi vil komme til at savne Esther, hun har helt fra barns ben deltaget i alle vore sommerfester med undtagelse af i år på grund af hendes svagelighed.

Esthers store stolthed var hendes børn, børnebørn og oldebørn, hun viste med stolthed billeder af dem, når jeg besøgte hende.

Vi vil mindes Esther Hanne, som det altid glade og hjælpsomme menneske hun var og udtrykker et "æret være Esther Hanne Lousens minde".