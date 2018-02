Mindeord: Erling Læbel Madsen

Vi har fra menighedsrådet i Løjt modtaget følgende mindeord over Erling Læbel Madsen: Ved Erling Læbel Madsens pludselig død har Løjt Sogn mistet et meget aktivt og engageret medlem af menighedsrådet og et meget vidende, hjerteligt og imødekommende menneske, altid parat til at hjælpe, hvor der var brug for det. Erlings død er et stort tab for både sogn og menighedsråd. Vi har mistet et menighedsrådsmedlem, som har været i vores midte i mange år. Erling yndede med sit velkendte smil og glimt i øjet at fortælle, at han havde siddet i rådet siden forrige århundrede. Han var næstformand i årene 2000-2011 og kirkeværge fra 2012 til sin død. Hans kendskab til den sønderjyske landsdel, til Løjt Kirke og til Løjt Sogn og sognets familier gennem flere generationer var stort og engageret. Altid var han god for en humoristisk historie om familier på Løjt Land - ofte indledt med ordene "Det er jo ingen hemmelighed, at...". Tusindvis af besøgende i Løjt Kirke og ved kirkegårdsvandringer i såvel Løjt som i Aabenraa samt deltagere i den årlige kirkevandring gennem Øster Løgum, Genner og Løjt sogne og i menighedsrådets udflugter har nydt godt af hans store lokalhistoriske viden. Han fortalte altid levende om grænselandets udfordringer gennem tiden krydret med sjove historier blandet med sagn og overtro. Vore varme tanker går til Erlings tre børn og deres familier. Æret være hans minde.