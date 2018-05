Millioncheck skaber dybe panderynker på rådhuset

De godt 6,7 millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til et nyt sundhedshus i Aabenraa får ikke ligefrem politikerne til at bryde ud i jubel. Beløbet er nemlig kun en brøkdel af det, man havde søgt om. Det ser svært ud, erkender borgmester og udvalgsformand.

- Vi må se på, om vi kan udnytte den her gave, eller om vi bare må sige, at det er for lidt til, at det kan hænge sammen. Det ville selvfølgelig være rigtig trist at lade dem gå tilbage i puljen, men jeg sætter ikke et byggeprojekt til 56 millioner kroner i gang på baggrund af en gave på knap syv millioner kroner, siger Karsten Meyer Olesen.

- Nu skal man jo aldrig være utilfreds med at få godt syv millioner kroner. Men vi havde søgt om alle 56 millioner, som projektet koster, og der er rigtig langt op. Så jeg er da lidt bekymret over, hvad jeg kan bruge dem til. Der ligger ikke lige 50 millioner kroner til et nyt sundhedshus i den kommunale økonomi, siger Karsten Meyer Olesen (S), formand i social- og sundhedsudvalget.

Det er nemlig langt fra det beløb, man havde håbet på, da man tidligere på året søgte om at få del i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til at oprette et nyt sundhedshus i centrum af Aabenraa.

Fare for lægemangel

I hans øjne er der dog ingen tvivl om, at Aabenraa har brug for sådan et sundhedshus.

- Vi er i fare for akut lægemangel på grund af vores størrelse, og fordi vi har en aldrende lægekreds. Det kan afhjælpes med et sundhedshus, hvor unge læger ikke skal ud og investere millioner i en praksis, mens de samtidig får et fællesskab med læger og andre faggrupper. Det ville være et scoop, hvis det var lykkedes, men lad os nu se. Vi skal hjem og tænke, regne og tegne. Jeg har ikke et bud på, om det kan lade sig gøre, siger Karsten Meyer Olesen.

Borgmester Thomas Andresen (V) er heller ikke klar til at stikke spaden i jorden.

- Nu går vi i gang med at finde ud af, om der er alternative muligheder. Grundtanken med et borgernært sundhedsvæsen er stadig fornuftig, og det ændrer sig ikke på grund af beløbets størrelse. Vi skal have kigget på, hvilke krav der knytter sig til beløbet, og om noget kan overføres, eller om der er udsigt til flere penge de kommende år. Jeg er ikke der, hvor jeg vil skyde det til hjørne eller helt ned, men jeg indrømmer da, at det ser svært ud, siger han.

Hvis Aabenraa Kommune havde fået tilsagn om det fulde beløb, var planen, at sundhedshuset skulle være på mellem 2.400 og 2.600 kvadratmeter og placeres centralt i Aabenraa. Sundhedshuset skulle bestå af praktiserende læger, sygeplejeklinik, akutfunktion og eventuelt sundhedspleje, klinik for overvægtige og udlevering af hjælpemidler. Håbet var, at det kunne stå klar i 2020.