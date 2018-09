Milla og Mads har fået det bedre

De to søskende døjede med køresyge og læsevanskeligheder, men efter en behandling og "hjemmeopgaver" går det i den rigtige retning.

Vollerup: Syv-årige Milla og ni-årige Mads Stahl har kun været hos synogsanser.dk i Vollerup en gang, men de kan allerede mærke en forbedring. En af forklaringerne er, at de to søskende - som andre børn i behandling - får øvelser, de skal udføre hjemme. Milla siger, at hun tidligere blev meget køresyg, men at hun nu ikke har problemer med at køre i bus. Hvis hun skal køre i bil, skal hun stadig sidde foran for ikke at blive syg. Men det er et stort fremskridt, fortæller moderen Malin Stahl fra Sønderborg. - Før kunne vi ikke køre bil, uden at vi skulle have brækpose med, siger Malin Stahl, der også fortæller, at datteren tidligere havde problem med et øje, der "gled ud til siden", når hun var træt. Hun døjede også med en generende kløe i øjnene.

Mads roterer - det giver bedre motorik. Foto: Jens Eilertsen

Kunne ikke sidde stille Mads havde problemer med at sidde stille og koncentrere sig, fordi han havde vanskeligt ved at læse. Det var som om bogstaverne bevægede sig, og han kom tit til at læse den samme linje to gange. Det gjorde naturligvis skolen til noget af en udfordring, men i dag fortæller Mads, at det går bedre - til trods for, at han altså kun har været en gang hos synogsanser.dk. Nu træner han nemlig motorik hjemme - han har fået opgaver med fra synogsanser.dk. Blandt andet skal han slå kolbøtter. - I begyndelsen blev jeg svimmel efter de første to, men sådan er det ikke mere. I går lavede jeg 17 koldbøtter, fortæller Mads stolt. Også søsteren laver kolbøtter og andre øvelser i hjemmet.

Milla kan placere bogstaver i de rigtige huller til trods for, at hun er i en slynge. Foto: Jens Eilertsen