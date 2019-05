AABENRAA: Priserne på brændstof til busserne har været stigende i 2018, og det betyder, at Sydtrafik nu sender en ekstra regning ud til kommunerne.

For Aabenraa Kommunes vedkommende betyder det en udgift på 1,2 millioner kroner.

På det seneste møde i teknisk udvalg besluttede politikerne, hvor de penge skal hentes. Et flertal vil flytte 1,2 millioner kroner fra kontoen for vintertjeneste til kontoen for kollektiv trafik. Den milde vinter betyder nemlig, at der ikke er brugt særlig mange penge på snerydning og vejsalt.

I udvalget stemte Kurt Andresen (SP), Thomas Juhl (V), Egon Madsen (S) og Arne Leyh Petersen (DF) for flytningen af pengene, mens Ejvind Underbjerg Hansen (V) undlod at stemme.

Socialdemokraten Christian Panbo stemte imod med den begrundelse, at Sydtrafik bør finde pengene ved at lægge sig sammen med Fynbus og derved opnå en besparelse.

Jan Riber Jakobsen (K), der også er medlem af teknisk udvalg, havde meldt afbud til mødet.