Mild vinter: Markant færre hjemløse har haft brug for nødherberg

- Der har været færre besøgende på nødherberget end tidligere år, og det er et mærkbart fald. Sidste sæson havde vi et gennemsnit på knap fem personer pr. nat. I denne sæson når vi ikke op på over fire, siger Robert Refslund-Nørgaard, der er værestedsleder på Den Blå Oase.

Aabenraa: Siden midt i november sidste år og frem til slutningen af marts i år har hjemløse i Sønderjylland kunnet søge ly for vinderkulden og få mad og en seng at sove i på Den Blå Oase i Aabenraa. Men der har ikke været megen vinterkulde i år, og det har de tydeligt kunne mærke på værestedet.

To forklaringer

Den milde vinter er ifølge værestedslederen den væsentligste årsag til, at færre hjemløse har haft brug for tag over hovedet.

- Folk har lettere ved at klare sig i mildt vejr, og det gælder ikke kun i Aabenraa. Rundt omkring i Syddanmark har det også været lettere at få en plads på et nødherberg eller et forsorgshjem. Det skyldes også primært det milde vejr. Det er ihvertfald min vurdering, for der er ikke blevet færre hjemløse, siger Robert Refslund-Nørgaard.

Det er dog ikke kun vejret, der skal have skylden for, at færre har benyttet sig af nødherberget.

- Vi har haft flere borgere i år med komplekse udfordringer, og det har muligvis afholdt andre fra at komme på nødherberget, siger Robert Refslund-Nørgaard.