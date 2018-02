Meyers Madhus fristede elever på SOSU-skole

Meyers Madhus var torsdag på besøg på skolen i Aabenraa for at give kantine og elever inspiration til nye retter.

Aabenraa: SOSU-skolens kantine havde torsdag besøg af Bo Frederiksen fra Meyers Madhus for at give ny inspiration til smagsoplevelser for elever og medarbejdere.

Skolens kantine har indgået et samarbejde med Meyers Madhus, hvor formålet er at sætte fokus på den sunde kost. Projektet hedder SoMeal, og målet med projektet er at forbedre elevernes almene sundhedstilstand og deres kompetencer i forhold til mad og sundhed.

- Vi vil gerne hjælpe kantinen til at få endnu mere velsmag frem i maden, som er lavet fra bunden, og som samtidig ikke er umuligt at lave hjemme i køkkenet. Fællesskab er en stærk drivkraft i madglæde, og kan vi hjælpe til, at eleverne får oplevelser med sund mad samtidig, så er der en god sandsynlighed for, at eleverne også er klædt bedre på til at give den glæde videre til borgerne i deres fremtidige arbejde, forklarer Bo Frederiksen, der er faglig chef og kok i Meyers Madhus.