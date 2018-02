Merforbrug på næsten ti millioner kroner på fem skoler

Det er merforbrug lige fra 388.000 kroner til 3,6 millioner kroner, som fem kommunale skoler nu skal have afviklet til kommunen. Det har de tre år til.

- Vi har en decentral styring af vores institutioner, hvor de får en pose penge, som de selv skal forvalte, og det har jeg det faktisk rigtig godt med. De har tidligere haft fint styr på det, men det, der går galt nu, er det faldende elevtal, som skolerne oplever. Dér har man nok ikke været hurtige nok til at reducere personalet i forhold til elevtallet, siger Kirsten Nørgård Christensen (V), som er formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Lyreskovskolen, Kongehøjskolen, Løjt Kirkeby Skole, Kollund Skole og Hjordkær Skole har til sammen brugt næsten ti millioner kroner for meget i det forgangne år, og derfor skal der betales tilbage. Der sker med en tre-årig afviklingsplan.

Aabenraa: Det er sjældent populært at tale om afviklingsplaner for folkeskoler, men selv om det er lige netop, hvad børne- og uddannelsesudvalget gør, så er det ikke helt så slemt, som det lyder. Slemt er det dog. Fem af kommunens skoler har nemlig haft et merforbrug på over fire procent i 2017, og så falder hammeren.

Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Det er træls, at de (skolerne, red.) skal ud og finde så store besparelser, men det er den måde, vi har valgt at styre vores decentrale enheder på. Som regel fungerer det rigtig fint. Også fordi de har muligheden for at overskride med op til fire procent.

Fald i elevtal rammer i Bov

Lyreskovskolen i Bov har haft et merforbrug på 4,89 procent og slæber sig altså lige over grænsen på de fire procent. Det er med et merforbrug på 1,9 millioner kroner.

- Det må jeg tage seriøst som skoleleder. Det må alle, fordi det er et generelt problem med de faldende elevtal. Når der er faldende elevtal, er det ikke kun den enkelte skole, som har faldende elevtal, der får færre penge, men hele forvaltningen, der får færre penge, siger skoleleder Jon Sønderby.

- I forhold til underskuddet, så er de 700.000 kroner slæbt med fra 2016. Overforbruget i 2017 er så 1,2 millioner kroner, tilføjer han.

Også Kongehøjskolen i Aabenraa har gammel gæld med i regnskabet. Her stammer 1,9 millioner kroner af de 3,645 millioner kroner, som nu skal afvikles i de kommende tre år, fra 2016, hvor man blandt andet investerede i udskolingens udemiljø, som ikke blev sat i stand i forbindelse med nybyggeriet, og delte to årgange med et ekstra hold på hver årgang.

- I 2017 har vi videreført holddelingen, ydet en ekstra indsats i almenområdet og er blevet ramt af en reduktion i tildelinger til specialcentret, fortæller skoleleder Vibeke Domar Fischer, der modsat sin kollega på Lyreskovskolen ikke er udfordret af faldende elevtal.