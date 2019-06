Mere end 100 år gammel sønderjyde: Rododendron trives på tidligere barnegrave

Hjordkær: Det hænder af og til - og nu står den der igen i al sin pragt og vælde - den over 100 år gamle rododendron ved indgangen til kirkegården i Hjordkær er i fuldt flor med sine blå blomsterstande.

Nuværende graver Hans Christian Hansen har kendt den, siden han var barn. Og den tidligere graver, den nu 92-årige Ingver Thams, har et helt specielt forhold til surbundsplanten, der oprindeligt var tre, som bare er vokset ind i hinanden og desuden har sat nye rodskud.

- Den har stået der i al den tid, jeg kan huske. Den var der også i min barndom, fortæller Ingver Thams. Han var graver på kirkegården i 15 år, inden han gik på pension i 1995.

Han mener, at planterne blev sat engang i begyndelsen af 1900-tallet - altså for nu over 100 år siden.

- Det var oprindeligt et gravsted for tre eller fire børn, alle af familien Jespersen, som havde et bageri i Hjordkær. Familien selv havde et gravsted umiddelbart ved siden af mod nord. Jeg var med til at sløjfe barnegravene i sin tid, fortæller den gamle graver.