Mens vi venter på den største fisk

Carl D. Petersen, der er formand for Sportsfiskerforeningen Aabenraa, forklarede, at der som regel er bedre bid, når vi når hen i april. Foto: Jacob Schultz.

I Sportsfiskerforeningen Aabenraa er påsken en højtid på flere måneder. Langfredag er altid afsat til foreningens store ørredkonkurrence. Men i år var der lidt langt mellem fiskene.

AABENRAA: Fisk er nogle lumske væsner. Vi ved, de er der ude, men det er ikke altid, de lige gider bide på. Solen stod højt på himlen langfredag, og det var en fornøjelse at være sportsfisker. Måske var det derfor, der ikke rigtig kom så mange fiskere tilbage til Guldbjergparkens Festsal i Aabenraa for at få deres fisk vejet. Det var simpelt hen for hyggeligt ude ved de sønderjyske kyster. I hvert fald var der lidt langt mellem fiskene først på eftermiddagen, da JydskeVestkysten kom forbi. Godt og vel 130 lystfiskere havde afsat langfredag til at dyste med hinanden om, hvem der kunne fange den største og flotteste fisk. Både havørred, regnbueørred og torsk kunne man møde ind til vejning med. Carl D. Petersen, der er formand for sportsfiskerforeningen stod klar til at tage imod både fisk og fiskere i Guldbjergparkens Festsal sammen med bestyrelsesmedlemmer og hjælpere.

Dagens vinder Vinderen af årets ørredkonkurrence blev Tjalfe Helgesen fra Haderslev.Han havde fået en havørred på krogen, der målte 71 centimeter og vejede 4,4 kilo.

Præmier på højkant Efterhånden som fiskene blev vejet og målt kom vægt og længde på tavlen og de glade fiskere kunne drage hjem med deres fangst igen. - Folk kommer langvejs fra for at være med. Det er måske, fordi vi har så store præmier, mente formanden. Der var fiskeudstyr og beklædning for ikke mindre end 38.000 kroner på højkant denne højhellige fredag. - Påsken falder tidligt i år, og det har indflydelse på fangsten, for der er bedre bid, når vi kommer lidt længere hen i april måned, forklarede Carl D. Petersen. Den tidlige påske betød også, at alle fisk skulle fanges ved kysterne. Fiskeri i årene er nemlig først tilladt fra den 16. april.