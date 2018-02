Mens Tietje venter: 30-årig får bøde for falsk profil

Aabenraa: Mens tidligere lokalpolitiker i Aabenraa Kaare Solhøj Dahle og københavner-advokaten Karoly Németh arbejder på at forberede et civilt søgsmål mod Venstre-politikeren Philip Tietje, bliver der sat punktum for en anden del af sagen.

Da Philip Tietje i september modtog besked fra Syd- og Sønderjyllands Politi om, at efterforskningen af anklagerne mod ham blev standset, blev det samtidig kendt, at en nu 30-årig mand havde tilstået at stå bag den ene af de falske Facebook-profiler, der er hele sagens omdrejningspunkt.

Den 30-årige havde forklaret, at han via Philip Tietjes bror, Karstens, computer havde oprettet den mest omdiskuterede af de fire profiler, "Jeppe Laursen".

Den videre efterforskning i sagen førte til, at anklagemyndigheden valgte at rejse en straffesag mod den 30-årige med krav om en bødestraf på 5000 kroner. Den skulle have været for retten allerede i oktober, men en misforståelse betød, at sagens akter ikke var blevet sendt til Retten i Sønderborg på den dag, den 30-årige var tilsagt.