Mennesker og heste har nydt fire dages fest

Tinglev Ringrider- og Markedsfest har haft god opbakning. Søndag var der ringridning - den største af to i byen - og hos en kræmmer kunne man komme i julestemning.

- Vi sælger mange flere juleting nu end lige før jul. Folk vil gerne have tingene nu, for ved juletid er der så meget andet, som de kan købe, sagde Birthe Nørgaard fra Nordborg.

Søndag åbnede festpladsen stille og roligt med flere aktiviteter, og et af højdepunkterne var ringridningen. Den store i byen, for Tinglev har også en ringridning i maj. Efterhånden kom der flere tilskuere, som skulle se, hvordan deres familiemedlemmer og bekendte klarede sig i konkurrencen.

Temaet for fredagsfesten var mexicansk, hvilket smittede af på musikken og påklædningen hos flere af festdeltagerne.

- Vi har haft store opbakning. Fredag var vi 300 til spisning og 100 bagefter, siger Thomas Møller Jensen fra festudvalget om et af højdepunkterne.

Her er vinderne

Fast markedsgæst

Sammen med sin mand, Harry, fremstiller Birthe Nørgaard juletingene, som for de flestes vedkommende er nisser i forskellige situationer.

- Vi skal deltage i flere markeder i den kommende tid, siger Birthe Nørgaard og begynder at remse op.

Børnene er der naturligvis også tænkt på til markedsfesten. Nogle hopper og slår kolbøtter på hoppeborg, mens andre børn boltrer sig med andre lege på en bane.

Da avisen besøgte festpladsen, blev der sat fut i en gang lasergames. Med lasergeværer skulle børnene henholdsvis forsøge at skyde på andre og dække sig, så de ikke selv blev skudt. På et display på geværerne kunne de følge med i, hvordan det gik for dem.

En mere stille børneaktivitet var ansigtsmaling. Der var mulighed for at få malet pletter på kinderne, og fireårige Jeppe skulle også lige have noget grøn farve i sit hår.

Så på den måde bakkede han også op om en farverig fest i Tinglev.