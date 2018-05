Menighedsråd søger nye kræfter

Løjt: Løjt Sogns menighedsråd er på udkig efter et nyt medlem og nye suppleanter.

- Vi vil gerne i kontakt med nogle, der er interesseret i sognet og kirken, og som kan tænke sig at snuse til arbejdet i menighedsrådet og blive valgt til det, siger rådets formand, Anna Cecilie Lildholdt Madsen i en pressemeddelelse.

Rådet har brug for et nyt medlem, da Kirsten L.H. Christensen træder ud af rådet med udgangen af juni, når hun sammen med sin mand flytter til Aabenraa og altså ud af Løjt Sogn.

Rådets eneste suppleant. Henrik Waldemar, Stollig, trådte ind i rådet, da det mangeårige medlem Erling Læbel Madsen pludselig døde i februar. Derfor er der ekstraordinært brug for nye kræfter. Når alle pladser er besat, er der otte medlemmer i rådet, og der også brug for to suppleanter.

Menighedsrådets møder er altid åbne for tilhørere, så også de giver mulighed for at blive klogere.