Medlemmer krævede kassererens afgang - nu er han formand

Skinnecyklerne har trukket mange gæster til gennem årene, men nu tyder alt på, at foreningen bag - Aabenraa Veteranbane - er på vej til at lukke sig selv. Arkivfoto: Claus Thorsted

Aabenraa Veteranjernbane, der driver skinnecyklerne, er på vej til at blive lukket. Med en bunke fuldmagter lykkedes det udskældt kasserer at blive valgt som formand, men på den baggrund ville ingen andre med i bestyrelsesarbejdet, så nu skal boet gøres op.

Aabenraa: Nedlæggelse af foreningen. Det er eneste punkt på dagsordenen, når der 10. august indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling i Aabenraa Veteranjernbane, der står bag driften af den populære aktivitet skinnecykling på det gamle jernbanespor mellem Aabenraa og Rødekro. Tidligere byrådsmedlem Gert Larsen havde ellers meldt sig i forsøget på at redde stumperne, efter tre bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig på grund af samarbejdsvanskeligheder med kasserer K.B. Hansen. Men det var skønne spildte kræfter. Tirsdagens ekstraordinære generalforsamling gav ingen løsning på splittelsen blandt foreningens frivillige. Med en halv snes fuldmagter i baghånden lykkedes det i stedet K.B. Hansen at blive valgt som formand.½

Sagen kort I begyndelsen af juni meddelte de tre bestyrelsesmedlemmer Christa Dupont, Arne Dupont og Alf Ingfeldt, at de havde valgt at forlade bestyrelsen for Aabenraa Veteranbane grundet samarbejdsvanskeligheder med kasserer K.B. Hansen.

I samme ombæring fortalte formand Nils Smidemann, at han ville stoppe, da han bor på Falster og mener, det er bedst med en lokal formand.

Derfor blev der indkaldt til tirsdagens ekstraordinære generalforsamling.

Også i 2017 var der ballade i Aabenraa Veteranbanes bestyrelse. Dengang havde bestyrelsen forsøgt at få K.B. Hansen ekskluderet fra bestyrelsen, men han fik Landsrettens ord for, at det var ulovligt. Hele bestyrelsen valgte at gå af, men der blev dog samlet folk sammen til en ny bestyrelse, som også omfattede K.B. Hansen.

Tidligere byrådsmedlem Gert Larsen interesserer sig som sådan ikke for jernbaner og skinnecykler, men han synes, det er et aktiv for Aabenraa by, så derfor meldte han sig til at gøre et forsøg på at få foreningen bag i en god gænge igen. Arkivfoto

Larsen trak sig - Der var 15 deltagere i generalforeningen, men K.B. Hansen har en del familiemedlemmer, der er medlem af foreningen, så han havde fuldmagter med fra dem, så uanset, hvad der skete, havde han det antal stemmer, der skulle til for at få flertal, forklarer Gert Larsen, der undervejs forsøgte at overbevise den udskældte kasserer om, at det var til foreningens bedste, at han trak sig. - Han ville så godt pege på mig som formand, men kun, hvis han kunne fortsætte som kasserer. Det måtte jeg sige nej til, for dem, der havde sagt, de gerne ville hjælpe mig, ville kun gøre det under forudsætning af, at K.B. Hansen ikke var en del af fremtiden, fortæller Gert Larsen videre. Det tidligere Venstre-medlem af Aabenraa Byråd valgte derfor at trække sit kandidatur - og så var K.B. Hansen altså eneste kandidat.

Formand uden beføjelser Han er så kun blevet formand af navn - ikke af gavn. For efterfølgende var der ingen af de fremmødte, der meldte sig til hverken posten som kasserer eller menigt bestyrelsemedlem. - Og når der ikke er nogen bestyrelse, er der ikke nogen forening, og derfor gik vi til punkt 2: Nedlæggelse af foreningen, forklarer Gert Larsen. Det var der til gengæld enighed om, og derfor bliver der nu - som vedtægterne foreskriver det - indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamlingen den 10. august, hvor beslutningen om at nedlægge foreningen skal effektueres. - Den skal formanden indkalde til, ligesom han skal sørge for at få en revisor til at gøre boet op inden, men ellers har han ingen beføjelser. Han må ikke gå ind på foreningens konto eller tage en skinnecykel. Foreningen har ingen aktiviteter fra dags dato, slår Gert Larsen fast. Da Gert Larsen meddelte, at han ville gå ind i arbejdet, var det med det mål at hjælpe med at holde liv i en populær aktivitet i kommunen. På spørgsmålet om, hvorvidt han nu lægger arbejdet på hylden eller er klar til at gå videre, lyder det kortfattede svar, at "jeg afventer den ekstraordinære generalforsamling".

Afventer referatet JydskeVestkysten havde onsdag kontakt til K.B. Hansen, men han ønsker ikke at udtale sig, med mindre journalisten besøger ham privat. - Hvis du vil tale med mig, må du komme på min adresse, for jeg vil vide, hvad der kommer til at stå i avisen. Det, der har været skrevet indtil videre, er jo ekstrabladsjournalistik, når det er værst, begrunder den nye formand, der trods gentagne løfter om at få alle sine citater til gennemsyn, inden de bliver offentliggjort, holder fast i sit krav. Så på et spørgsmål om det nye formandsskab lyder det: - Jeg har ikke set referatet endnu. Det afventer jeg selvfølgelig, og så vil jeg udtale mig, når jeg ser, hvad der står der. Så jeg har ikke yderligere kommentarer, med mindre du kommer forbi. Jeg har ikke tid til tale mere nu, for jeg har lige noget, der står på en pande og steger, så jeg er løbet. Hej, siger han og afbryder forbindelsen.