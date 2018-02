Medaljeregn over Aabenraa Taekwondo Klub

Aabenraa: Medlemmer i Aabenraa Taekwondo Klub har den seneste tid høstet flere medaljer. I begyndelsen af februar deltog Nanna Bonnichsen og Camilla Retzlaff Hvass i et teknikstævne i Munkebo. Camilla Retzlaff Hvass, som oven i købet var debutant, kom hjem med en bronzemedalje.

Sidst i februar stillede Aabenraa Taekwondo Klub igen op i et stort teknikstævne - denne gang i Esbjerg. Her havde Nanna Bonnichsen og Camilla Retzlaff Hvass følgeskab af de to debutanter Johanna Brandt-Nielsen og Oscar Sommerlund Lind. Oscar Sommerlund Lind leverede en hæderlig præstation i sit allerførste teknikstævne, og til trods for at det ikke blev til metal om halsen, har Oscar Sommerlund Lind mod på mere. Metal om halsen blev det til gengæld for de tre piger, idet Johanna Brandt-Nielsen, Nanna Bonnichsen og Camilla Retzlaff Hvass opnåede henholdsvis guld, sølv og bronze. /EXP