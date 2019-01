McDonald's fandt stjernen: Danmarks sprødeste kommer fra Løjt - hør den her

20 år og fuld af musik og sang. Sofie Kjærgård er flyttet til Esbjerg for at være en del af byens kreative og flittige miljø indenfor musik, teater og billedkunst. Og så har hun lige vundet en konkurrence blandt over 1000 deltagere om at indsynge en McDonald's jingle til reklamer. Og det har hun slet ingen betænkeligheder ved, selv om hendes store interesse er opera og klassisk sang, som hun studerer på konservatoriet. Privatfoto

Du kommer til at kende 20-årige Sofie Emilie Munk Kjærgårds stemme. Og her kan du se, hvordan hun ser ud, og hvordan McDonald's pigens liv med musik også er.

Aabenraa: Sofie Emilie Munk Kjærgårds stemme bliver landskendt nu. Den 20-årige sanger har Danmarks "sprødeste stemme". Det mener i hvert fald McDonald's, der har valgt den musikstuderende unge kvinde til at synge fastfoodkædens nyeste jingle. Sangen skal være den nye ørehænger, der skal være med til at markedsføre en ny burger i tv- og radioreklamer over hele Danmark. Sofie Kjærgård kommer fra Løjt, men flyttede for et halvt år siden til Esbjerg for at studere og fokusere på sang på Syddansk Musikkonservatorium og Musikalsk Grundkursus i Esbjerg. Og for nylig valgte hun at deltage i McDonald's konkurrence om en ny jingle. Hun er vild med klassisk sang, ja faktisk handler det meget om opera på konservatoriet i hendes deltidsstudium, som sammen med timerne på MGK så rigeligt fylder hendes hverdag med musik og kreativ energi. Det store sangtalent spiller også klaver, guitar og saxofon og spiller og synger i flere konstellationer og solo ved en masse arrangementer og fester.

VANDT BLANDT 1000 SANGERE Over 1000 danskere sendte en video ind med deres fortolkning af den nye McDonald's sang. Men det var den bløde sangstemme fra 20-årige Sofie Emilie Munk Kjærgård, Esbjerg, der vandt og blev inviteret ind i lydstudiet l København for at indspille sangen.



For Sofie var Tasty Cheese 'n' Bacon-sangen næsten en formssag af indspille. Det tog få minutter.



Om Sofie



20 år, fra Løjt Kirkeby ved Aabenraa, bor nu i Esbjerg.Studerer på Syddansk Konservatorium i Esbjerg og MGK.Sanger og sangskriver. Spiller guitar, klaver og saxofon.



Om McDonald's i Danmark



Den første McDonald's restaurant i Danmark åbnede på Vesterbrogade i København i 1981.McDonald's i Danmark har 88 restauranter, der ejes af 21 danske franchisetagere.Kæden har ca. 4700 medarbejdere og serverer hver dag omkring 182.000 måltider til danskerne.

Sofie optræder med sine egne sang, der blandt andet ligger i funk-genren. Hendes største oplevelse musikalsk var, da hun blev inviteret på scene ved Roskilde Festivalen for tre år siden. Privatfoto

HØR SOFIE SYNGE DEN NYE JINGLE

Video for sjov Sofie Kjærgård sendte nærmest sin video med burgersangen ind for sjov. - Jeg troede slet ikke, at jeg ville blive valgt blandt de over 1000 deltagere, der var jo mange om buddet. Så jeg blev enormt overrasket og glad, da jeg fandt ud af, at jeg var den heldige, siger Sofie Emilie Munk Kjærgård. En opringning fra McDonald's har givet hende nye oplevelse og erfaringer: "Hej tillykke, du har Danmarks sprødeste stemme." - Jeg blev enormt glad for at have vundet konkurrencen. Det ser supergodt ud på CV'et og de 10.000 kroner kan jeg da også bruge, fortæller hun fra en larmende bus på vej til Berlin. Sammen med 40 MGK-elever fra det sydlige Jylland er hun i disse dage på studietur og skal opleve masser af koncerter og arrangementer. - Så jeg skal nok få brugt lidt af pengene hernede til nyt tøj, Og jeg skal også have en ny mikrofon.

Lige fra Sofie Kjærgård rejste sig op som barn, har hun sunget. Sammen med sin mormor optrædte hun fra 6-7 års alderen med sang blandt andet på plejehjem. Privatfoto

Flittigt musikmiljø Indspilningen af Tasty Cheese 'n' Bacon-sangen tog to minutter. "Ja, så er den der, sagde teknikerne i lydstudiet hos reklamebureauet til Sofie. - Så vi fik også tid til at prøve nogle andre ideer, blandt andet at lave et radiospot. De havde rimelig meget optur over min stemme, fortæller Sofie, der fik set, hvor professionelt der arbejdes i et rigtig lydstudie. - Det var superfedt at opleve enormt kreative musikfolk og grafikere. Jeg kan godt drømme om at arbejde med sådan noget.

Repertoiret er bredt, og Sofie synger i mange sammenhænge. Enten alene med sin guitar eller ved et klaver, eller sammen med andre der akkompanerer "Danmarks sprødeste stemme". Privatfoto

Hvordan hænger McDonald's og din interesse for opera sammen? - Det hænger ikke rigtig sammen. Jeg så bare konkurrencen på Facebook og lavede videoen. Min musik er noget andet, jeg er faktisk flyttet fra Aabenraa til Esbjerg for musikkens skyld. Der er et meget kreativt og flittigt musikmiljø i Esbjerg, forklarer Sofie Kjærgård, der spiller og synger funk og egne numre, samt laver revy sammen med tre andre studerende. Hun har sunget, nærmest fra hun kunne stå op. Interessen for klassisk sang og opera fik hun gennem en lærer på Aabenraa Musikskole. Hendes største musikalske oplevelse var, da hun på Roskilde Festivalen for tre år siden blev inviteret med på scenen ved en rap-sceance i skaterbyen. - Jeg sang nok halvdelen af koncerten i kor og som frontfigur. Det var en stor oplevelse at synge på Roskilde. Der var rigtig mange publikummer, så det var som at smage på at spille der selv. Folk jublede, og jeg stod og forestillede mig, hvordan det ville være at stå og synge mine egne sange. Det er min drøm at ende på Roskilde en gang, fortæller Sofie Kjærgård, inden hendes sprøde stemme atter engang forsvinder i en skratten i telefonen, mens bussen kører ind i en betontunnel på vej til Berlin og mere musik.

Drømmen er at optræde på Roskilde Festivalen med egne sange. Sofie Emilie Munk Kjærgård elsker at synge og spille og tager udfordringerne op, når mulighederne byder sig. Privatfoto

SE MC'DONALDS EGEN VIDEO MED SOFIE FRA LYDSTUDIET