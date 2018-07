Mathilde jubler: Skal løbe historisk dansk EM-stafet

25-årige Mathilde U. Kramer fra Løjt er med på det stafethold, som i næste uge skal løbe 4x100 meter ved EM i atletik i Berlin. Hun kalder det noget helt specielt at få opfyldt drømmen om at komme med til EM.

- Det betyder meget for mig, og jeg glæder mig til at komme derned og opleve atmosfæren. Det er også med lidt blandede følelser, for jeg ville jo gerne have kvalificeret mig individuelt, men det lykkedes ikke. Nu er jeg så en del af et hold, og det er noget helt andet. Vi gør det her sammen. Vi går på banen sammen, vi løber sammen, og vi er der til at fejre det sammen, hvis det går godt. Det er noget helt specielt, fortæller hun i telefonen fra Polen.

Aabenraa: Lige nu løber fire kvinder et sted i Polen og træner i at aflevere en depeche til hinanden så hurtigt som muligt. Det kan nemlig blive altafgørende, når de fire næste søndag den 12. august træder ind på Olympia Stadion i Berlin og skal løbe 4x100 meter til EM i atletik.

Et stort øjeblik

Ikke siden VM i 1983 har et dansk kvindeligt stafethold været med til et stort mesterskab. I maj besluttede Dansk Atletik Forbund og de fire kvindelige løbere, at de ville satse på at løbe sig blandt de 16 bedste i Europa, så de kunne komme med til EM, og under cheflandstræner Piotr Haczeks ledelse har de i løbet af sæsonen løbet 4x100 meter ved flere store europæiske stævner i jagten på en EM-billet. Med en dansk rekord på 44,95 sekunder i Lausanne den 6. juli og senest 45,06 sekunder ved Diamond League i London sluttede holdet lige akkurat blandt de 16 bedste nationer, som får start i de to semifinaleheat ved EM.

- Der er mange, som har tvivlet på os undervejs, fordi vi hele tiden lå lige uden for top 16, men i Lausanne begyndte det at klappe for os. Vi løb stærkt og slog den danske rekord, og det var en fantastisk følelse, som det er med alle resultater, man har kæmpet og trænet længe for. Det var et stort øjeblik, siger Mathilde U. Kramer.