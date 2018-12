Mathilde U Kramer er landets hurtigste kvinde. Hun har altid vidst, at hun var kvik på fødderne, men først relativt sent fandt hun ud af, at hendes talent er stort. Hun tog løbeskoene på og sagde farvel til sine heste. Nu er målet OL, men ender måske med et mere lavpraktisk spørgsmål: Køge eller Sønderjylland?