Masterchef-kok skal lære unge tricks til billig sund mad

Aabenraa: Jesper Koch, der er kendt fra Masterchef, kommer lørdag 9. juni hjem til barndomsbyen Aabenraa for at lære unge at lave nem, sund og billig mad. Det sker i forbindelse med årets Gourmetfestival 7.-9. juni. Her bliver et af de nye tiltag Masterfood Workshop, hvor Masterchef-kokken vil undervise unge. Det er CampusRåd Aabenraa, som har fået idéen til workshoppen. - Vi er mange unge, som gerne vil leve sundt, men som ofte har svært ved lige at finde på en nem, sund og billig ret. Så ender det ofte med hurtige løsninger som take-away eller lignende. Jeg kom derfor med idéen om at lave en madworkshop. Det lykkedes at finde pengene til at invitere Jesper Koch herned, og det glæder vi os rigtig meget til, siger Jeppe Barsøe Petersen, elevrepræsentant CampusRåd Aabenraa, i en pressemeddelelse. Workshoppen foregår tre gange lørdag 9. juni i gågaden i Aabenraa: kl. 10, kl. 12 og kl. 14. Man køber billet på visitsonderjyllands hjemmeside.