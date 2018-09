Massiv opbakning til købmand efter sur smiley

- Det ændrer ikke på, at vi har den bedste brugsuddeler, som gør et kæmpe stykke arbejde. Vi skal bestemt fortsat støtte op om vores brugs, skriver Malene Provovitch Hansen.

Glad uddeler

Alle kommentarer vidner om stor opbakning til brugsuddeleren i Hjordkær, og det er Bjarne Edemann naturligvis glad for.

- Det luner helt vildt, og det er bare dejligt, siger han.

- Vi har en god opbakning fra vores lokale kunder, og det er også vigtigt, fortsætter brugsuddeleren.

Da Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg hos Lokal Brugsen i Hjordkær i begyndelsen af september og vurderede, at noget pålæg i en såkaldt impuls-køler viste sig at være opbevaret ved for høje temperaturer, kunne man efterfølgende konstatere, at det var køleren, der havde tabt noget væske og derfor ikke fungerede optimalt.