Massiv opbakning til gymnastikforening

Mens bestyrelsen for Rødekro Gymnastik Forening kæmper for at finde en ny formand, viste gymnasterne deres kunnen på gulvet i en fyldt Fladhøjhallen.

Rødekro: Fladhøjhallen i Rødekro var propfyldt, da Rødekro Gymnastik Forening søndag holdt gymnastikopvisning. Det kan for en periode være den sidste af slagsen, for foreningen har problemer med at finde en ny formand. Lykkedes det ikke ved en ekstraordinær generalforsamling på onsdag, er der risiko for, at foreningen må dreje nøglen om.

Den situation håber bestyrelsesmedlem Anne Tolstrup Gregersen ikke, at foreningen havner i.

- Jeg er optimistisk på foreningens vegne, fordi vi har så mange stærke kræfter. Det gælder ikke mindst 60 fantastiske frivillige, sagde Anne Tolstrup Gregersen.

- Det ville også være ubærligt, hvis vi bliver tvunget til at lukke. Både for gymnasterne, men det er også vigtigt for Rødekro som by at have en gymnastikforening, fortsatte hun.

At Rødekro Gymnastik Forening står og mangler en ny formand, kunne man heller ikke undgå at bemærke under søndagens gymnastikopvisning. I en pause gik foreningens frivillige instruktører på gulvet med hver deres bogstav, og de havde et klart budskab til de omkring 750 tilskuere. "Vil du hjælpe gymnastikken i Rødekro?", stod der, og det blev fulgt op af ord fra Anne Tolstrup Gregersen.

- Vi håber, at mange vil dukke op til generalforsamlingen. Vi har fået henvendelser omkring formandsposten, men intet er afgjort før generalforsamlingen, sagde hun.