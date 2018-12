Aabenraa: Det vælter ind med anmeldelser hos politiet om indbrud forskellige steder i Aabenraa Kommune for tiden. Natten til mandag har der været ikke færre end tre af slagsen, og der er også kommet et par anmeldelser om indbrud begået i løbet af weekenden.

I Rise gik det natten til mandag ud over kirken. Her skaffede tyvene sig adgang ved at bryde et vindue op, og de slap fra stedet med fem lamper. På Lindsnakkevej i Aabenraa var der natten til mandag indbrud i et kontor, hvorfra der blev stjålet flere computere. På Café Fuldtræfferen på Uglekær i bydelen Høje Kolstrup i Aabenraa skaffede tyve sig adgang natten til mandag ved at bryde en dør op. Der blev ifølge politiet ikke stjålet noget.

I løbet af weekenden har der også været tyve på spil i Jernbanegade i Tinglev. Det gik ud over Foreningen Landeværnet, som tyvene skaffede sig adgang til ved at bryde et vindue op. Fra stedet blev der stjålet et gammelt landkort.

Weekendens sidste indbrud fandt sted på et kontor i Jernbanegade i Aabenraa. Tyvenes forehavende lykkedes dog ikke.