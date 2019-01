Masser af bambier på isen

Skøjtebanen i Genforeningshaven i Aabenraa er et yndet udflugtsmål for folk i alle aldre.

Aabenraa: Humøret var højt, isen var i god stand, og vejret var perfekt for de mange børn, teenagere og ældre, der havde valgt at bruge noget af søndagen på skøjtebanen i Aabenraa, der ligger i Genforeningshaven på Madevej. Det var især de mange små børn på isen, som stjal billedet søndag ved middagstid, og en af dem var den tre-årige Frederik fra Genner, der havde taget begge sine forældre med til Aabenraa.

Skøjtebanen i Aabenraa er permanent åben.Der er mulighed for skøjteudlejning fra 13.00 til 18.00 mandag til fredag og fra klokken 11.00 til 18.00 i weekenden. Den 1. februar er der Is Disko på skøjtebanen. Det er Entreprænørgården, der står for præpareringen af skøjtebanen.

Mens den fem-årige Sebastian havde fået slebet skøjterne og var yderst aktiv på isen, så valgte hans lillesøster Amanda, der kun er et år, at tage den lidt mere med ro.

- Det er første gang, at vi er her i den her sæson, men vi kommer her hvert år. Nu havde vi lige tid til det i dag, siger Christian Laursen.

Vildt sjovt

Det er gratis at benytte skøjtebanen i Aabenraa, og det er muligt at leje skøjter for 30 kroner. Søndag var det Laszlo Petru Istrate, der stod for udlejningen af skøjter, og han synes, at årets skøjtesæson har været fin.

- Det har været en god sæson i år, selv om det i perioder har regnet lidt for meget, siger Laszlo Petru Istrate, der ikke kun står for udlejning af skøjter, men også sælger varm kakao.

Laszlo Petru Istrate er ikke tvivl om, hvilken aldersgruppe der bruger skøjtebanen mest.

- Der er helt klart flest teenagere, siger han.

En af dem er den 14-årige Cecilie Petersen fra Aabenraa.

- Jeg er her næsten hver weekend, og det er vildt sjovt, siger hun.

Cecile Petersen vil også være at finde på skøjtebanen, når der er Is Diskotek i Genforeningshaven den 1. februar.

- Jeg skal helt sikkert til Is Diskotek, men det er ikke for at finde en kæreste, for det har jeg, siger Cecilie Petersen.