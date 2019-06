Markedsgæster faldt ned af bordene

En lille uges festligheder i Kliplev sluttede søndag med ringridning. Flere gæster faldt ned af borde og bænke. Formand glæder sig over flot fremmøde.

Kliplev: Hvor godtfolk er kommer godtfolk til, lyder et gammelt ordsprog, og det gik til fulde i opfyldelse i Kliplev her i pinsen. Efter en lidt kølig og blæsende lørdag, var temperaturen steget og vinden faldet, da det blev søndag formiddag, og det trak publikum i massevis til markedspladsen i Kliplev. Her var der fest i teltet både fredag og lørdag aften, og søndag ventede den traditionelle afslutningsfest med gruppen Kandis som trækplaster. - Det er gået forholdsvis fredeligt indtil videre. En enkelt er blevet smidt ud af teltet, og der har været noget skubberi, men faktisk har vi mest problemer med, at folk falder ned fra borde og bænke, berettede markedsformand Severin Sievesgaard. Han mente, det må været et udtryk for, at humøret har været i top. - Lørdag var god om formiddagen, men så blev det lidt koldt og blæsende. I dag er vejret meget bedre, og jeg tror da helt sikkert, at kræmmerne er tilfredse, lød det, da han blev bedt om at gøre status søndag eftermiddag.

Foto: Timo Battefeld Adskillige markedsgæster drog hjem med et nyt tæppe under armen. Foto: Timo Battefeld

Julepynt i juni Både kræmmere og de mange markedsgæster virkede da også overordentligt tilfredse. Folk gik i søndagstempo mellem boderne med strømper, underbukser, lyserøde elefanter og højttalere med aggressiv musik. - Danmarks billigste priser på julepynt, råbte en kræmmer og gjorde opmærksom på, at den store højtid kun ligger godt og vel seks måneder ude i fremtiden. Og hvem gider komme for sent til jul? Tæppehandleren var kommet til Kliplev igen, og det samme var manden med hundetegn og halsbånd. Ved udgangen til parkeringspladsen kunne der igen købes friske ærter og jordbær. Alt var i det hele taget dejligt genkendeligt.

Foto: Timo Battefeld Dannebrog fik selskab. Foto: Timo Battefeld

Ringridning Der var heller ikke lavet noget om på programmet, når det gælder den lokale ringridning. Den var ganske som vanligt placeret på Kliple´ Mærkens sidste dag, og det hele begyndte, som sig hør og bør, med ringrideroptog gennem byen. En lille flok havde placeret sig ved ringriderpladsen for at vente på, at optoget og de smukke heste dukkede op. Efter turen rundt i byen var de to orkestre, Sønderborg Garden og Fanfaren Corps Nortoft stået af, så rytterne red ind på pladsen uden musik. Det vakte en smule skuffelse hos de tålmodige, men de kunne til gengæld høre de to orkestre lidt senere, da de gav koncert på stadion.

Foto: Timo Battefeld John Jørgensen fik målt sin fedtprocent. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Eifos og hendes bedste ven, Bølle, synede ikke af meget i græsset. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sønderborg Garden leverede musik til ringrideroptoget. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld En række dameben var tilsyneladende stukket af hjemmefra. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Var det noget med lidt krydderi på hjemmelivet? Eller er det helt pip? Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Et flyvende tæppe med sommerhimmel i baggrunden. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Og selvfølgelig var der balloner til børnene. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Ringrideroptoget var ventet med længsel. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Det gælder om at holde på markedshatten. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Huha, det er sjovt.....eller noget. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der går nok lige lidt, inden de unge menneker her får kørekort. Foto: Timo Battefeld