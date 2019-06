Markedet er eksploderet: Stor virksomhed mangler hænder

Aabenraa: For et års tid siden havde ventilationsvirksomheden Øland i Aabenraa store problemer med at finde tilstrækkeligt med medarbejdere, og nu har virksomheden igen akut brug for flere folk.

- Markedet er eksploderet fra den ene dag til den anden efter en længere periode, hvor der har været meget roligt, siger Michael Lyk Lauridsen, der er produktionschef hos Øland i Aabenraa.

- Vi har mistet enkelte opgaver på grund af mangel på arbejdskraft, så jeg mangler folk lige nu, og på sigt får vi nok brug for 12 nye medarbejdere, fortsætter han.

For at komme manglen på arbejdskraft til livs satte Øland i begyndelsen af sidste uge et opslag på Facobook, og den har givet en fin respons.

- Flere interesserede har reageret på annoncen, og i denne uge går vi i gang med de første samtaler. Samtidig er vi også blevet kontaktet af arbejdsformidlingen i Flensborg og flere danske vikarbureauer, siger Michael Lyk Lauridsen.