Maratonsang i kirken var stor succes: Nu bliver den gentaget næste lørdag

- Det var det, der gjorde det til en succes sidste år, at vi havde den vekselvirkning mellem værterne, som inspirerede og motiverede deres sangvalg og derefter var publikum med til at vælge sange, siger Jesper Hartvig Thomsen.

I år finder de ti timers sang sted på lørdag den 2. februar. Igen i år er der valgt ti værter med vidt forskellige baggrunde til at være timeværter, hvor de vælger et tema og de første tre sange, der skal synges fra Højskoledangbogen.

- Det var vores plan at begynde med hvert andet år, da vi var i tvivl om, det kunne bære at være en årlig begivenhed. Men det er ingen tvivl om, at de, der var med sidste år, havde en fantastisk dag, som de ønsker kommer igen i år. Derfor gør vi det igen i år, fortæller én af arrangørerne, Jesper Hartvig Thomsen.

Deltager var begejstret for stemningen

Da arrangementet er gratis, er det svært for arrangørerne at give et præcist tal på hvor mange, der deltog sidste år. Men med alle stole fyldt hele tiden, har der på de ti timer været 200 i kirken i timen, hvilket gør, at tallet ender på 2000. Men rigtig mange var gengangere, da der var en del, som valgte at deltage hele dagen.

Én af dem var Inger Marie Frederiksen fra Aabenraa, som heller ikke er i tvivl om, at den lange dag med fællessang naturligvis skal gentages i år.

- Det skal være en tradition, for det er sådan en god idé at samle så mange i glad sang. Det var fantastisk at høre oplæg til sangene fra værterne, og der var en hel fantastisk stemning. Jeg elsker at synge, fordi det giver glæde og fællesskab, fortæller hun.

Hun var der i alle ti timer sidste år, men det betød ikke, at hun sad ned og sang i alle ti timer.

- Jeg gik ud og fik mig en kop kaffe og gik også en tur rundt om kirken. Og så fik jeg snakket meget med de andre deltagere. Det var rigtig hyggeligt, fortæller hun.

Derfor er lørdag den 2. februar også afsat til sang i hendes og mandens kalender.

- De dag er vores dag, hvor vi bare skal synge. Der er mange, som ikke kan forstå det, men de skal bare prøve det én gang, så kommer de igen, mener Inger Marie Frederiksen.