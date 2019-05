Mangler mandskab: skinnecykling kun i weekender

Aabenraa: Med et åbent hus lørdag den 11. maj er sæsonen så småt ved at begynde for Aabenraa Veteranbane, som driver udlejning af skinnecykler på den nedlagte togstrækning mellem Aabenraa og Rødekro.

- Første dag i sæsonen er den 18. maj - altså ugen efter, men vi holder et åbent hus-arrangement allerede i den kommende weekend ved banegården, hvor interesserede har mulighed for at prøve en lille tur på skinnecyklerne, forklarer formand for Aabenraa Veteranbane Arne Dupont.

Foreningen står dog over nogle udfordringer, erkender han.

I en artikel i JydskeVestkysten i marts havde han på foreningens vegne efterlyst flere hjælpere til at klare det praktiske arbejde i forbindelse med håndteringen af skinnecyklerne.

- Der kom mange positive reaktioner på artiklen - men det gav desværre ikke nye hjælpere, konstaterer han.

Det vil sige, at der foreløbig kun er to frivillige til at forefaldende arbejde med de i alt ti skinnecykler.

- Det er en stor belastning, hvis vi kun er to til det hele. Det gør os meget sårbare ved ferie og sygdom. Så jo - vi mangler medhjælpere. Endda i i høj grad, siger Arne Dupont.