Mangler din forening penge: 90'er koncert skal bruge 260 frivillige

Der skal bruges 260 frivillige til Vi elsker 90'erne den 1. juni. Her er der god mulighed for at tjene penge til ens forening samtidig med, at man har nogle hyggelige timer sammen.

Aabenraa: Det er et kæmpe arrangement, der rammer Aabenraa lørdag den 1. juni, når Vi elsker 90'erne indtager Ringriderpladsen.

Det er ikke kun på scenen, at det er stort med alle de kendte navne, der kommer og giver koncert. For når over 5000 går til koncert, er der også brug for en masse frivillige til at sørge for, at gæsterne får noget at drikke, kan købe merchandise og får tjekket deres billet.

260 frivillige er der brug for, og arbejdet med at finde dem er lagt i hænderne på Per Hussmann, som har erfaring med at finde frivillige fra både Aabenraa Bjergmarathon og DHL Stafetten.

- Gazzværket og arrangørens spidskompetence er ikke kontakt til frivillige. Derfor har jeg sagt, at det vil jeg gerne hjælpe med, da jeg vil gøre alt for at få det i mål, da jeg synes, at dette arrangement er vigtigt for vores by og vores landsdel, forklarer Per Hussmann om sin rolle.

Han er lige nu i gang med at finde de mange frivillige, som skal tage vagter i barerne, backstage, være vagter, kontrollere billetter, sælge merchandise og veksle kontanter til et specielt betalingskort, som gæsterne kan bruge til at betale med på pladsen.

Hver frivillig får 75 kroner i timen, og det er dermed en god måde for de lokale foreninger at tjene penge på.

- Vi henvender os til foreningerne, så de får en klart defineret opgave, og så bliver det deres ansvar at finde frivillige til at løse opgaven. Dermed styrer foreningerne det selv, og det er nemmere for alle end, at der skal findes opgaver til én eller to mand, fortæller Per Hussmann.

Ud over opgaver på selve koncertdagen den 1. juni skal der også bruges 40 frivillige til opsætning torsdag og fredag samt 45 til nedrivning og oprydning natten til søndag samt søndag fra klokken 8.