Manglende tillid til kendt præst: Menighedsråd træder tilbage

Samtlige medlemmer af menighedsrådet i Holbøl er trådt tilbage. Årsagen er manglende tillid til sognepræst Kristian Ditlev Jensen, der står uforstående over for beslutningen.

Holbøl: Den landskendte forfatter og sognepræst i Holbøl, Kristian Ditlev Jensen, er kommet i modvind. Et samlet menighedsråd i Holbøl har meddelt biskop Marianne Christiansen, at det træder tilbage, og det er sket med virkning fra 1. august. Det er manglende tillid til Kristian Ditlev Jensen, der er årsag til menighedsrådets beslutning.

- En række forskellige omstændigheder og oplevelser har gjort, at ingen af medlemmerne i menighedsrådet har den grundlæggende tillid til Kristian Ditlev Jensen, som er forudsætningen for et frugtbart samarbejde imellem præst og menighedsråd samt for at kunne bakke op omkring hans præstegerning, siger den nu tidligere formand for menighedsrådet i Holbøl, Per Møller Ihle, på vegne af hele det fratrådte menighedsråd.

Meninghedsrådet i Holbøl ønsker ikke at uddybe, hvilke omstændigheder og oplevelser der har ført til den drastiske beslutning, men oplyser, at det har været en både tung og svær beslutning, som for flere medlemmer blev en barsk og trist afslutning på et mangeårigt og stort personligt engagement i livet i og omkring kirken.