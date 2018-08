Mangel på trafikhjælp får Danmarks ældste triatlon til at ændre rute

Medarrangør Per Hussmann mener, at den nye rute - selvom den er kommet af nød - vil vise sig som en fordel for stævnet. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Vanskeligheder med at skaffe politihjemmeværnsfolk nok til at dirigere trafikken får nu triatlonstævnet Aabenraa Tri til at ændre ruten, så deltagerne ikke længere skal forbi det store kryds Flensborgvej/Rugkobbel. Nu kommer det hele til at foregå omkring Sønderstrand.

Aabenraa: Aabenraa Tri får ny rute. I første omgang var det egentlig af nød, men det har vist sig som en styrke, mener medarrangør af triatlonstævnet Aabenraa Tri, Per Hussmann. Ændringen skyldes vanskeligheder med at skaffe politihjemmeværnsfolk nok til at afvikle trafikken. Sidste år måtte arrangørerne droppe den traditionelle OL-distance af samme grund. - Det har vi taget konsekvensen af og designet en ny rute, som gør os mindre sårbare. Nu skal vi ikke krydse nogen store veje, og det betyder, at politihjemmeværnet kun behøver komme med tre til fire mand i stedet for 15 til 20 mand som tidligere, siger Per Hussmann og tilføjer, at ruten er lavet om i samarbejde med politiet. - Det har været en god proces, siger han. Styrken består i, at ruten samtidig er blevet mere publikumsvenlig. - Hvis man står på Sønderstrand, hvor vi svømmer fra og har skiftezone, vil man kunne se svømmerne gå i vandet, komme op igen og skifte til cykel, se dem køre forbi ad flere omgange, stille cyklen og løbe i samme område, uden man behøver flytte sig. Det er superfedt, at det er blevet så bynært og centralt, og vi synes selv, det er et godt koncept, siger Per Hussmann.

Det er superfedt, at det er blevet så bynært og centralt, og vi synes selv, det er et godt koncept. Per Hussmann

Aabenraa Tri Aabenraa Triathlon, i øvrigt Danmarks ældste af slagsen, finder sted søndag den 12. august 2018 klokken 11.00. Stævnecentrum er ved Sønderstrand i Aabenraa.

Tilmelding på aabenraatri.dk.