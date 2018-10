Mangel på tandlæger får ventelister til at skyde i vejret

Ventetiden i den kommunale tandpleje i Aabenraa fortsætter med at stige. Problemet er, at det er svært at få tandlæger til kommunen.

Vores plan er, at vi vil informere tydeligere om, at det er muligt for de 16-17-årige at vælge en privat tandlæge.

Flere indsatsområder

For at få styr på ventetiderne arbejder Tandplejen i Aabenraa Kommune med fire indsatsområder. Det vigtigste er at få ansat nogle flere tandlæger og tandplejere, men det er også et problem, at der er for mange udeblivelser. Det vil man blandt andet komme til livs ved at tydeliggøre forældreansvaret.

Samtidig overvejer man at tilknytte flere børn til klinikken i Tinglev fra nærliggende distrikter. Klinikken i Tinglev står nemlig nu klar med fire nyrenoverede klinikrum, så kapaciteten fejler ikke noget.

For at nedbringe ventetiderne på undersøgelser og behandlinger vil Tandplejen også i stigende grad opfordre de 16-17-årige at vælge en privat tandlæge. Privat tandpleje er nemlig også gratis for den aldersgruppe, og udgiften kommer kommunen til at stå for.

- Vores plan er, at vi vil informere tydeligere om, at det er muligt for de 16-17-årige at vælge en privat tandlæge. Det er mit indtryk, at nogle private tandlæger gerne vil, mens andre ikke har kapacitet, siger Christian Schrøder, der ikke tør spå om, hvornår ventetiden kommer ned på de 50 dage, som er målsætningen.