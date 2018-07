Mangel på sygeplejersker får skole til at overveje udvidelse

AABENRAA: Det går ganske godt med at fylde studiepladserne på sygeplejeuddannelsen i Aabenraa. 60 nye studerende begynder efter ferien og yderligere 60 går i gang med uddannelsen til januar.

Det er også rift om de nye sygeplejersker, når de er færdige, og derfor undersøger UC Syd nu muligheden for at udvide antallet af studiepladser.

- Hvis vi skal udvide antallet af studiepladser, så kræver det, at vi kan skaffe praktikpladser hos Sygehus Sønderjylland og i kommunerne. Det går vi i dialog med dem om her i efteråret, fortæller Heidi Have, der er institutchef for sundhedsuddannelserne på UC Syd.

Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for Aabenraa Kommunes socialudvalg, vil se positivt på en henvendelse fra sygeplejeskolen om flere praktikpladser:

- Hvis UC Syd kommer med et tilbud om flere uddannelsespladser, så er det bare med at bide til og sørge for, at der også er praktikpladser - både på grund af at det giver flere studerende i byen, men også fordi vi mangler uddannede sygeplejersker, siger han.

Socialudvalgsformanden understreger dog samtidig, at der ikke ligger planer om en udvidelse af antallet af praktikpladser i det oplæg til budget for det kommende år, som er politikerne nu skal til at kigge på.

Heidi Have fra UC Syd regner med, at antallet af studiepladser på sygeplejeuddannelsen kan udvides fra 120 til 140 om året.