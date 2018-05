Mangel på dagplejere sender politikere på arbejde

Aabenraa: Det var en god nyhed, da Aabenraa Kommune i begyndelsen af januar kunne gøre fødselstallet for 2017 op. 569 nyfødte. 21 flere end i 2016 og hele 99 flere end i 2015.

Og lederen af den kommunale dagpleje, Lene Reese, synes stadig, det er en god nyhed, selv om det har givet hende ekstra arbejde. Det er nemlig svært at finde de ekstra dagplejere, der nu pludselig er blevet brug for. Selv om det de første måneder af 2018 er lykkedes hende at få seks nye i folden, så står hun fortsat og mangler mindst ti.

I Rødekro bliver der i år brug for to flere, mens der i Aabenraa By og på Høje Kolstrup hvert sted mangler tre eller fire. Her har Lene Reese gennem længere tid søgt, men det er kun lykkedes at få ansat en enkelt.