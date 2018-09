Mange måtte gå forgæves til Panbo-koncert

De heldige, der var kommet tidligt nok til at få en plads, var med til at give Christian Panbo en ekstra oplevelse med hjem, da turen kom til Edward Elgars Pump and Circumstance, hvor der skulle viftes med Dannebrog.

Det var 20. gang den generøse fabrikant holdt koncert med tilhørende gratis drink i pausen, og det var måske derfor at publikum strømmede til i større tal end sædvanligt. Omkring 100 mennesker gik forgæves - nogle af dem valgte at lytte med fra gangen eller fra forhallen, men de fleste vendte næsen hjemad igen.

Opera på programmet

Overraskelser er i det hele taget et fast element, når Aabenraa Brassband og Christian Panbo inviterer på høstkoncert. I fjor var Keld og Hilda Heick gæstemusikere og tidligere har Søværnets Tambourkorps deltaget i koncerten.

Denne gang var der opera på programmet, og det faldt i god smag takket være de to operasangere Liv Oddveig Midtmageli og Søren Hossy samt deres kapelmester Jacob Beck, som leverede nogle af de mest kendte sange fra de store operaer.

Et par operettemelodier stod også på programmet - blandt andet All I Ask of You fra Phantom of the Opera.

Da det efter pausen blev Aabenraa Brass Bands tur til at indtage scenen, stod den blandt andet på en hyldest til Bamse fra Bamses Venner i form af et medley over orkestrets kendteste numre.

I den anledning havde dirigent Lars B. Olsen iført sig et par overalls magen til Flemming Bamse Jørgensens og et slips med Bamse på - altså ham med kyllingen.

Dagens konferencier, Jørgen Brodersen, måtte hjælpe til med at hive, da den store dirigent skulle af med forklædningen igen.

Brassbandets program var fyldt med kendte melodier, der kunne nynnes med på - blandt andet et Kai Norman Andersen medley og kendingsmelodien til tv-serien Matador.