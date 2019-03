Da Thomas Rosenstand i september fik hjertestop i fitnesscentret, ramte det hele familien hårdt. Hustruen Jeanette fortalte blandt andet, hvordan hun allerede havde haft fat i Hjerteforeningen for at få et møde i stand. - Vi er nødt til at gøre noget, så vi ikke alle fem kollapser om et halvt år, sagde hun. Foto: Claus Thorsted