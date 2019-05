Mandfolk testede formen på bjergcykler: Snart er vi verdensmestre

Det var vådt men godt, da det nye motionsfællesskab Mandfolk på MTB havde første træningstur fra Nr. Hostrup.

Nr. Hostrup: Der blev trådt godt til i pedalerne, da 16 mandfolk sprang på deres mountainbikes for at deltage i den først træningstur for fællesskabet Mandfolk på MTB. Så var det lige meget, at det regnede lidt, og at enkelte oplevede punkteringer undervejs. Samtlige startende kom med i mål på den godt 17 kilometer lange tur, som gik fra Nr. Hostrup til Mjøls, videre til Hellevad og tilbage til Nr. Hostrup igen. - Vi tog en flad rute i dag, hvor vi kørte lidt asfalt og temmelig meget grusvej. Det var helt bevidst, så vi lige kunne se, hvad folk kom med af udstyr, og hvilket niveau de lå på. Men det gik rigtig godt, og jeg er supertilfreds med det store fremmøde, sagde initiativtager Jan Hammer. I dagens anledning havde de undgået alt for meget skovkørsel. - Der er jagt i området, så vi vil ikke forstyrre jægerne eller jage deres vildt ud. Så bliver de nok træt af os, sagde Jan Hammer.

Foto: Timo Battefeld Selvom ruten mest bestod af asfalt- og gruskørsel, var der alligevel enkelte muligheder for at mudre sig til. Foto: Timo Battefeld

Få flere motiveret Initiativet er skabt i et samarbejde mellem Nr. Hostrup Ungdomsforening og DGI's projekt Bevæg dig for livet, som handler om at få flere danskere til at bevæge sig. Den lokale gruppe har sit udløb fra en mandfolkegruppe igennem Aabenraa Kommune. - Der lavede vi alt muligt, gps-løb, bueskydning, floorball, badminton og også mountainbike. Vi er så en gruppe, der har holdt fast - vi kalder os for 0,1 tons-gruppen - som cykler uanset vind og vejr, sagde Jan Hammer. Mandfolk på MTB er sat i verden for at få endnu flere i gang. - Det vil være sjovt, hvis vi kan få flere mænd motiveret til at komme ud og lave noget motion og være lidt sociale sammen, sagde Jan Hammer.

Foto: Timo Battefeld Bagefter stod den på grillpølser hos Johannes Petersen. Foto: Timo Battefeld

Godt at blive skubbet til To af dem, der var med på træningsturen, var Ole Jacobsen og Lars Kjelde. De var begejstrede for det nye initiativ. - Det er godt, at nogen tager initiativ til sådan noget og skubber os lidt i gang. Jeg er nybegynder, men det var en fin rute, sagde Ole Jakobsen. Lars Kjelde var også glad for gruppens meget afslappede sammensætning. - Jeg har svært ved at komme afsted, hvis jeg ved, jeg skal ud med nogle vældelige karle. Man skal jo starte et sted, men jeg har mindst lige så meget gavn af at røre mig, som alle andre har. Ja, måske mere, sagde han og tog sig til vommen. - Vi er meget ens. Ingen af os er verdensmestre, selvom vi nok kunne blive det en dag. To eller tre gange mere, så er vi flyvende, spøgte Ole Jacobsen.

Foto: Timo Battefeld Efter den 17 kilometer lange tur glædede mandfolkene sig til at komme ind i varmen. Foto: Timo Battefeld

Ind i varmen Begge bebudede, at de bestemt bliver en del af den nye mandfolkegruppe, men at de nu også glædede sig til at komme ind i varmen. Det var egentlig meningen, at der skulle grilles og hygges ved sportspladsen, men på grund af regnen droppede en anden af folkene bag Mandfolk på MTB, Johannes Petersen, at køre med ud for i stedet at gøre klar hjemme hos sig selv lige over for sportspladsen. - Grillen er tændt, og der er fyret op i brændeovnen, så de kan bare komme, sagde han. - Ja, det vi har tabt, skal vi jo ind og spise igen, sagde Ole Jacobsen med et smil og vendte så næsen mod Johannes Petersens baghave. Der er træning fra forsamlingshuset i Nr. Hostrup hver tirsdag klokken 19.

Foto: Timo Battefeld Det var en af de fladere ruter, men det var helt bevidst, så initiativtagerne lige kunne spore sig ind på deltagernes niveau. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Og så blev der hygget. Foto: Timo Battefeld

