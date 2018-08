Mandehørm vil overleve: Motionsløb får opbakning fra flere sider

Arbejdsgruppen, som arbejder for at bevare motionsløbet Xtreme Mandehørm i Aabenraa, har fået et skud friske kræfter. Samtidig er der hjælp at hente hos både hovedforeningen og kommunen, hvis der bliver brug for det.

- Vi er sådan set blevet enige om at gennemføre det. Vi har fundet nogle gode partnere, der har nogle rigtig gode idéer, men vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere på banen. Det arbejder vi hårdt på, siger Peter Sølvhøj, nuværende næstformand i Aabenraa Firma & Senior Idræt og en del af den gruppe, som arbejder med løbet.

Nu er foreningen kommet endnu tættere på de 100 procent, efter der er blevet arbejdet videre i kulisserne på at få næste års løb op at stå.

- Jeg kommer nok til at have de lidt mere kommercielle briller på, og jeg vil blandt andet kigge på, hvordan vi kan gøre det mere lukrativt for virksomheder at være med. Desuden vil jeg også kigge på, hvordan det kan blive mere publikumsvenligt med eksempelvis kameraer på ruten, så publikum kan følge med i det hele. Vi har en masse idéer til, hvordan det kan blive mere sjovt for både deltagere og publikum til næste år, siger Rasmus Gansler.

- Jeg vil simpelthen ikke gå med til, at Aabenraa skal sige farvel og tak til sådan et løb, siger Rasmus Gansler, som både kan bidrage med kontakter fra sit netværk i fitnessbranchen og fra sit virke i ringriderkomitéen.

Ekstra support

Ifølge Steen Sulstad Pedersen, idrætskonsulent i Dansk Firmaidrætsforbund, som ejer Xtreme Mandehørm-konceptet, er hovedforbundet villig til at give en ekstra hånd med for at hjælpe de nye folk på vej.

- Fordi der er tale om en ny arbejdsgruppe med friske kræfter, giver vi naturligvis noget ekstra support fra centralt hold, hvis de har behov for det, siger Steen Sulstad Pedersen.

Borgmester Thomas Andresen (V) er i første omgang glad for, at det ser ud til, at det lykkedes at redde løbet uden kommunens indblanding.

- Men det er klart, at hvis jeg bliver bedt om at yde en eller anden form for administrativ hjælp, så er jeg klar. Xtreme Mandehørm er et kæmpestort aktiv for os, og det er en stor fornøjelse, at vi har det i Aabenraa. Desuden taler det direkte ind i vores vækststrategi og sundhedsprofil, siger borgmesteren.

Årets udgave af Xtreme Mandehørm finder sted lørdag den 6. oktober.