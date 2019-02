Tinglev: På Flensborg Landevej blev en 31-årig mand fra lokalområdet klokken 03:15 i en rutinekontrol sigtet for spirituskørsel. Manden skulle med på stationen og afgive en blodprøve, der kommer til at fastslå promillen, oplyser Søren Strægaard, vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.