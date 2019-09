Mand stak af fra indbrud og forsøgte at tømme tv-butik

Tinglev/Rødekro: To mænd har tilsyneladende haft en ret travl tirsdag aften og nat.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at man klokken 23.22 sent tirsdag aften fik anmeldelse om indbrud på Grønnevej i Tinglev.

- En borger overrasker en indbrudstyv, og da han kontakter vedkommende, stikker han af i en personbil. Den var muligvis sølvgrå, og registreringsnummeret startede med CH, fortæller politikommissær Jens Peter Rudbeck.

Manden beskrives som dansk af udseende, 20 til 30 år, 180 til 190 centimeter høj, kraftig af bygning, lys i huden, kort, afbleget hår og iført sort T-shirt og lædervest.

Men noget kan tyde på, at politiet allerede har fået fat i personen. Klokken 00.48 indløb nemlig anmeldelse om indbrud i Rødekro Radio & TV i Rødekro Midt. Her havde en borger set en person knuse en rude og køre fra stedet i en hvid personbil med påmonteret trailer. Efterfølgende anholdt politiet to mænd på henholdsvis 42 og 41 år, begge fra lokalområdet. Førstnævnte blev i øvrigt sigtet for at have kørt bilen, mens han var påvirket af stoffer, for at have kørt bil under frakendelsesperioden og for at have været i besiddelse af 26 gram amfetamin og 30 Benzedrine-piller.

- De er efterfølgende blevet afhørt og sigtet, men der blev ikke fundet grundlag for at beholde dem, så de er løsladt i de tidlige morgentimer, siger Jens Peter Rudbeck.

Politiet mener, at de to sager hænger sammen, fordi der er sammenfald mellem signalement, og oplysninger om bilen og nummerpladen går igen.